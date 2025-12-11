Chalamet y Jenner visten igual en estreno de filme

El actor franco estadounidense Timothée Chalamet y la mediática estadounidense Kylie Jenner asistieron juntos al estreno de "Marty Supreme" en Los Ángeles, California, cinta en la que actúa Timothée, ambos posaron enamorados con un look similar ante los fotógrafos.

¿Cómo comenzó el romance entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner?

Kylie Jenner y Timothée Chalamet iniciaron su romance en abril de 2023, tras ser presentados por la supermodelo Hailey Bieber en un evento exclusivo en París durante la Paris Fashion Week. Aunque al principio mantuvieron a discreción sus salidas, los rumores surgieron cuando fuentes cercanas confirmaron que tuvieron citas en secreto durante meses, coincidiendo con el fin de la relación intermitente de Jenner con Travis Scott, padre de sus hijos Stormi y Aire.

Detalles del look coordinado de la pareja en el estreno

En el estreno de "Marty Supreme", la pareja deleitó posando enamorada, además ambos vistieron coordinados completamente de naranja intenso. Él lleva un traje de cuero con saco, pantalones rectos algo arrugados en la parte baja y botas tipo outdoor del mismo tono, además de una pequeña bolsa negra redonda cruzada sobre el pecho. Ella luce un vestido largo y ajustado de tirantes finos con escote muy pronunciado y cut-out en el abdomen, que resalta su figura; lleva el cabello largo y suelto, y complementa su look con un collar llamativo y pulsera plateada.

Cronología del romance de Timothée Chalamet y Kylie Jenner

La relación se hizo pública en septiembre de 2023 en un concierto de Beyoncé en Los Ángeles, donde fueron fotografiados besándose; en enero de 2024, asistieron a los Golden Globes, y fueron captados besándose dentro del evento, y en marzo compartieron momentos en los Oscar y la fiesta Vanity Fair. Timothée Chalamet y Kylie Jenner entrelazaron sus manos y compartieron miradas cómplices que revelaron el buen momento por el que atraviesa su relación.