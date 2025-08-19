Jorge Hernández de Los Tigres del Norte sufre caída en concierto

El famoso Tigre Mayor, Jorge Hernández, de 72 años, líder y cantante de Los Tigres del Norte, le hizo honor al apodo de "Los Incansables", pues sufrió tremenda caída en un concierto que ofrecieron en San Luis Potosí, pero nunca dejó de cantar.

El video del momento en el que el fundador y acordeonista del grupo tropieza y cae en un extremo del escenario, se hizo viral esta noche, aunque dicha presentación de La Lotería Tour 2025 se realizó el domingo 17 de agosto, como parte de los espectáculos de la Feria Nacional Potosina.

El hermano mayor de los Hernández interpretaba justamente el tema de "La Lotería", que da título a la gira que encabezan en este año, cuando sucedió el percance.

El accidente ocurrió mientras caminaba lentamente sobre el escenario y tropieza; el público soltó un grito al ver al Tigre Mayor caer.

De inmediato, su hermano Eduardo llegó rápidamente a auxiliarlo, así como un par de personas del staff. Uno de ellos le colocó el sombrero negro que perdió en la caída.

Después todo transcurrió como si nada hubiera pasado. El público reconoció con una ovación el profesionalismo de Jorge, quien de inmediato vuelve a tocar su acordeón.

Hoy su familia reportó que el incidente no dejó lesiones graves en el músico de edad mayor.

"Está bien, ya en casa, está descansando. Todo súper bien", indicó Jorge Hernández, hijo del fundador de Los Jefes de Jefes, quien tiene más de cinco décadas trabajando en los escenarios.