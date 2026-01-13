Alistan Tiempo de Jacarandas

En los 80 hablar del sida era un tema tabú y aquellas personas que la padecían, objeto de discriminación e incluso de violencia física.

La cinta Filadelfia, con Tom Hanks, mostró el ambiente hostil que se vivía en contra de profesionistas contagiados y ha quedado como testigo de la época.

México entró al tema con las noventeras Sólo con tu pareja, ópera prima de Alfonso Cuarón, llevando en el estelar a Daniel Giménez Cacho, así como con Bienvenido Welcome, de Gabriel Retes, con Luis Felipe Tovar.

Pero de pronto algo pasó a nivel internacional y se dejaron de hacer historias alusivas, apenas siendo rescatadas por algunos como Dallas Buyers Club, de 2013.

Tres décadas después de sus antecesoras, se encuentra en posproducción una nueva cinta mexicana que abordará al Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), justo en la década ochentera, cuando nadie sabía cómo atenderla.

Tiempo de jacarandas es el título, cuyo elenco es encabezado por Alejandro Puente, Gerardo Trejoluna y Karina Gidi, siendo la ópera prima de Francisco Sánchez Solís.

DRAMA FAMILIAR

"Es un drama familiar ambientada en esa época, donde el hijo mayor está enfermo de sida y hay mucha condena. La familia no sabe cómo tratar el tema, hay ignorancia y mucho miedo", comenta Gidi, quien interpreta a la madre.

La historia se rodó entre mayo y junio pasados, estando ahora en etapas finales para comenzar a festivalear y buscar salida en salas.

Sánchez Solís, el realizador, ha sido también productor de No me sigas y Párvulos: hijos del apocalipsis, ambas de terror, así como de la dramática Todos los incendios.

"Es importante que haya este tipo de historias, para que la gente vea que las cosas han cambiado, no es lo mismo que en esos tiempos".

En Tiempo de jacarandas también actúa la rockera Cecilia Toussaint, quien encarna a la suegra del personaje de Gidi.

Karina es uno de los rostros más reconocidos en el audiovisual mexicano, luego de haber debutado en cine con Demasiado amor, seguida por Abel y Los adioses, por la que ganó el Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas a Mejor Actriz.

Tan sólo el año pasado estrenó la serie Chespirito: sin querer queriendo, en donde interpreta a la mamá de Roberto Gómez Bolaños.