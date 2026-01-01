Desata reacciones entre sus fans

Un nuevo adelanto de Avengers: Doomsday sacudió al internet este 30 de diciembre levantando gran revuelo alrededor de la cinta que se estrenará el próximo año. El tráiler se volvió tendencia al presentar al emblemático Thor suplicando para reunir fuerzas antes de una difícil batalla.

¿Qué revela el tráiler de Avengers: Doomsday?

"Padre, toda mi vida he respondido al ser convocado... Por el honor, el deber o la guerra. Pero ahora, el destino me ha dado algo que nunca busqué. Una hija, una vida que la tormenta no tocó. Otórgame la fuerza de los Padres de Todo, para que pueda luchar una vez más, derrotar a un enemigo más, y regresar a casa con ella. No como guerrero, sino como refugio, para enseñarle no el peligro, sino la paz interior. La que yo nunca conocí. Por favor, padre, escucha mis palabras", mencionó el vengador en la escena.

Las palabras de Chris Hemsworth, quien le da vida a Thor, hizo que los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel aplaudieran que el personaje retomara seriedad, tras mostrar toques cómicos en sus últimas apariciones.

Reacciones de los fanáticos ante el nuevo tráiler

Cabe destacar que fanáticos del MCU lanzaron una poderosa predicción ante la suplica de Thor, dando pie a la creencia que Dr. Doom será el "mejor villano en la historia de la saga".