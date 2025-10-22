Combatirá zombies

El virus zombi se ha abordado en series y películas como "The Walking Dead: Daryl Dixon" que plantea que es como un parásito que infecta a la especie humana sacando lo peor de ella, ya sea para que se conviertan en monstruos come cerebros, o en supervivientes que harán atrocidades por mantener su bienestar.

Estas estampas, las de los que buscan solo su beneficio, son para el actor español Óscar Jaenada ideales para hacer un comparativo entre la monarquía y el sistema capitalista que rige la forma de gobierno de algunos países.





EN AMC

El histrión quien se suma a la tercera temporada de la serie del canal de paga AMC, protagonizada por Norman Reedus y Melissa McBride, que se desarrolla ahora en su país, España, se dice lleno de orgullo de que ahora sea este el escenario de la trama, y a la vez, considera, sirve también para evidenciar aspectos que no deberían de existir ni en la ficción ni en la realidad española.

"En la vida real, lo que más adoro de México es que es una república, por lo tanto, para mí la monarquía no deja de ser unos parásitos, y espero que esto acabe pronto porque hace falta todo el esfuerzo para ayudar a los más desfavorecidos, y no a los más privilegiados", señala.

Durante la travesía de Daryl Dixon y Carol Peletier, protagonistas de la trama, van descubriendo las bondades de la medicina tradicional de manos de la madre de Fede, el personaje de Jaenada en la serie, quien funge como la curandera del pueblo ante la escasez de medicamentos.





RECONOCIMIENTO A LA HERBOLOGÍA

Con esto, dice el actor, da voz y presencia a una de las comunidades que ha sido maltratada a lo largo de los siglos en todo el mundo: el de las mujeres con conocimientos en la herbología, tradición por la que se les ha señalado despectivamente bajo los calificativos de brujas, hechiceras o similares, todo esto como respuesta de una industria capitalista a los ojos de Óscar.

"Se les maltrata históricamente porque producen mucha menos rentabilidad; el resultado final es lo que nos importa, lo que verdaderamente le importa a un sistema capitalizado como el nuestro es producir un beneficio y no lo hace que tú plantes tu hierba, la cries con agua y luego la fumes, porque a ti sienta bien, eso hay que hacerlo ilegal porque no hay un beneficio de por medio", reflexiona Jaenada. El actor que dio vida a Mario Moreno Reyes, en la película Cantinflas, en 2014, llama a ser receptivo a maneras alternas de pensar para así lograr una comprensión más integral del mundo.

"Hay que estar abierto de mente y comprender un poco cómo funciona el sistema, para saber qué te va a curar de un resfriado, pues una menta con vete a saber qué cojones qué te diría tu abuela, a irte a una farmacia y pillarte por tanto dinero un producto que no va a acabar eso", dice.





SU PERSONAJE

Su personaje es un hombre roto que trata de liderar con lo que ha aprendido, sumado a sus propios dolores y traumas, por lo que, a consideración de Jaenada, el hecho de acudir a un especialista en aspectos emocionales es algo que se tiene que buscar, ya sea si gobiernas un pueblo, o quieres entender mejor tu cotidianidad.

"Sí, obviamente nos viene bien a todos, creo que es muy importante el poder resolver ciertas preguntas que, a lo mejor por la condición familiar, o sistema familiar, o laboral, o local, pues no puedes compartir, o no tiene la misma credibilidad para uno mismo y sí que la ayuda de un profesional en estos casos es siempre bienvenida, así que siempre a favor de esto", apunta.

La serie es el spin off de "The Walking Dead". También está "Fear the Walking Dead", que es una extensión de este universo.

EN ESPAÑOL

Jaenada, a quien se podrá ver en la serie a partir del 3 de noviembre a través de la señal de AMC, con el añadido de que será hablada en buena parte en español, también ve con buenos ojos que una producción de este tamaño se dé el tiempo de abordar otro de los temas descuidados en el mundo: la salud mental en hombres.