Aplaude homenaje que Cazzu le hizo en México

Lo que comenzó como un tributo, se convirtió en tendencia cuando la cantante Thalía reaccionó al cover que, hace unos días, la trapera Cazzu hizo de uno de sus más grandes éxitos.

La argentina arrancó su visita al país en el Auditorio Nacional de la CDMX y regaló a sus fans un momento sumamente emotivo al incluir el tema "No me enseñaste" en su primer concierto.

"Como no podía ser de otra manera, les preparé una canción de una reina de este hermoso país. Con mucho cariño y mucho respeto", dijo la trapera antes de que la música comenzara a sonar.

El gesto trascendió fronteras y llegó hasta los ojos de Thalía, quien, aunque tardó unos días, reaccionó a la interpretación y dedicó un mensaje de cariño y admiración hacia la llamada "Jefa".

"Pero qué linda sorpresa, Cazzu. Te quedó hermosa. Es de mis canciones favoritas de la vida. Me encanta", escribió en sus historias de Instagram.

Esta no ha sido la única vez que la intérprete de "Nena trampa" rindió homenaje a la música mexicana, en sus presentaciones en Guadalajara y Monterrey incluyó temas nacionales como "Ya lo sé" de la fallecida Jenni Rivera y "No me pidas perdón" de Banda MS. Incluso, la agrupación le propuso trabajar juntos.

El éxito de Cazzu por México continúa, este próximo 22 de octubre se presentará en Mérida y cerrará su paso por tierras aztecas el 24 de octubre con un último concierto en Puebla.