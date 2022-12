Extraña foto de Thalía causa polémica

Algunos confesaron que la confundieron con un travesti, mientras que otros le recomendaron parar con los arreglos faciales, pues aseguraron que acabaría como Lucía Méndez; otros más opinaron que abusó de los filtros y que "ya ni se parece".

"Definitivamente tu cara cambió, no entiendo por qué tanta obsesión por quererse ver de 20 años; disculpa que te lo diga". "Nena qué te pasó en esta foto". "Se ve como hinchada de la cara y mucho filtro". "La carilla de los dientes no está pareja, despide a tu dentista". "Perdón, pero creí que era un hombre, hasta que vi bien la imagen. El comentario no es ofensivo". "Pensé que era una drag queen imitando a Thalía". "Perdón... pero se parece a un travesti".