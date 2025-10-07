Niegan anular condena

Testigos clave contra Sean "Diddy" Combs, incluida su exnovia de mucho tiempo Casandra "Cassie" Ventura, han instado a un juez federal a rechazar la indulgencia para el magnate del hip hop en su sentencia el viernes, diciendo que temen por su seguridad si es liberado.

Los fiscales incluyeron cartas de la cantante de R&B Cassie, sus padres y otras cuatro personas en una presentación escrita el martes mientras con la que buscaron que Combs fuera sentenciado a al menos 11 años y tres meses de prisión por su condena por dos cargos relacionados con prostitución.

Notablemente ausente estaba la voz de una exnovia que testificó bajo el seudónimo de Jane. Al igual que Cassie, dijo que Combs la sometió durante varios años a actos sexuales de varios días impulsados por drogas con trabajadores sexuales masculinos que Combs observaba y a menudo filmaba.

El juez Arun Subramanian negó la solicitud de Combs de anular su condena, rechazando el argumento de sus abogados de que era un pornógrafo aficionado, no involucrado en prostitución, y que el veredicto de culpabilidad viola sus derechos de la Primera Enmienda.

"La actividad ilegal no puede ser blanqueada en actividad protegida constitucionalmente", escribió Subramanian. Llamó a la filmación de Combs "incidental", señalando evidencia del juicio que mostró que no solía dar aviso o pedir consentimiento para filmar, como lo haría un productor de cine.

EXPRESAN DECEPCIÓN

Algunos de los que presentaron cartas expresaron su decepción de que un jurado exonerara a Combs, de 55 años, de los cargos de conspiración de crimen organizado y tráfico sexual que podrían haberlo puesto tras las rejas de por vida, dejando su condena por dos cargos menores de la Ley Mann derivados del comercio interestatal relacionado con la prostitución.

"Si hay algo que he aprendido de esta experiencia, es que las víctimas y los sobrevivientes nunca estarán seguros", escribió Cassie, quien testificó durante cuatro días en el juicio de Combs, describiendo numerosos asaltos que la dejaron con moretones y traumatizada.

Dijo que tenía 19 años cuando Combs "usó violencia, amenazas, sustancias y control sobre mi carrera para atraparme en más de una década de abuso".

Una exasistente personal, quien testificó bajo el seudónimo de "Mia" argumentando que Combs la violó en 2010, pidió a Subramanian que impusiera una sentencia "que tenga en cuenta el peligro continuo que mi abusador representa para mí y para otros".

"La riqueza, el poder y la fama del acusado no deberían colocarlo por encima de la ley", dijo.

PIDEN PENA MÁXIMA

Pidiendo la sentencia máxima, dijo que conocía a Combs "como un hombre muy peligroso y vengativo. Con una larga memoria y un gusto por la venganza".