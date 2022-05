Testimonio de Moss en juicio de Depp y Heard, ¿beneficia al actor?

"En mi cabeza instantáneamente pensé en Kate Moss y las escaleras" y señaló que fue allí que por primera vez le pegó. A lo que se refería es que Johnny podía empujar a Kate como ella supuso que había ocurrido en el pasado. La reacción tanto de Johnny como Chew se viralizó, pues hicieron un gesto con las manos, como diciendo "¡Sí!", pues daba pie a que ella fuera llamada a declarar, como finalmente ocurrió este miércoles.

Desde Londres, Kate Moss, vestida con camisa blanca, contó que tuvo una relación romántica con Johhny Depp de 1994 a 1998. El abogado le preguntó que si habían tomado un tiempo de vacaciones en el "Golden Eye Resort" en Jamaica, a lo que Kate afirmó, y procedió a contar cómo estuvo el incidente.

"Yo dejé la habitación y Johnny la dejó al igual que yo, me resbalé en las escaleras y me lastimé la espalda. Grité porque no sabía qué me había pasado y él corrió a ayudarme y me cargó a mi habitación y me buscó ayuda médica", dijo la modelo.

"¿El Señor Depp te empujó de alguna manera?", insistió Chew, haciendo referencia a lo señalado por Amber.

"No". Contestó ella, a lo que Chew agregó, "Durante su relación, ¿él te empujó en algunas escaleras?"

"No, él nunca me empujó o pateó o me aventó en ningunas escaleras".

Chew quiso preguntarle por qué estaba declarando este día en la corte, pero el equipo de abogados de Amber objetó la pregunta, por lo que allí terminó su interrogatorio.