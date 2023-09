Sí impugnará testamento de Andrés García

Ciudad de México

El pasado mes de junio se llevó a cabo la lectura de su testamento; sin embargo, dejó inconformes a los hijos mayores del actor, Leonardo y Andrés García Jr. y es ahora el primero quien reveló que impugnará el testamento de su padre.

Respecto a impugnar el testamento del galán de telenovelas, Leonardo acotó: "En esas andan, en ese tipo de cosas yo me mantengo al margen, no me gusta hacer chismes, yo soy un actor, he trabajado toda mi vida y no me caracterizo por hacer escándalos".