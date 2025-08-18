Fallece a los 87 años

El actor británico Terence Stamp, famoso por su interpretación del General Zod en Superman y Superman II, falleció a los 87 años, la mañana del domingo.

"Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante muchos años", señaló su familia este domingo en un comunicado, confirmando su fallecimiento.

Nacido en el East End londinense, el nominado al Óscar también protagonizó éxitos como Theorem, A Season in Hell y Las Aventuras de Priscilla, Reina del Desierto, donde tuvo uno de sus papeles más icónicos.