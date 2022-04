'Temporada de Huracanes' será adaptada por Netflix

En Twitter, Netflix Latinoamérica informó que la obra será dirigida por la directora mexicana Elisa Miller, ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes en 2007, por el cortometraje de ficción Ver Llover.

La adaptación también corre a cargo de la guionista Daniela Gómez. Hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre la fecha de estreno, quiénes más participarán en la producción o quiénes la protagonizarán.

Temporada de Huracanes es un libro que ganó amplio reconocimiento en los últimos años, e incluso logró ser finalista del International Booker Prize de 2020.

La novela aborda sucesos que ocurrieron alrededor del asesinato de una bruja en la localidad de La Matosa. El libro trata temáticas como el machismo y la violencia.

Este fue publicado en 2017 por Random House y fue aclamado por figuras como Antonio Ortuño, Jorge Carreón y publicaciones como The Guardian y The New York Times. Incluso, el periódico El País la colocó en el lugar 28 de las 100 mejores obras literarias de lo que va del siglo 21.

Fernanda Melchor nació en Veracruz. Estudió periodismo en la Universidad Veracruzana y tiene una maestría en Estética y Arte, de parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Entre sus obras están Aquí no es Miami y Falsa Liebre, esta última es su primera novela.

En septiembre de 2020, Fernanda Melchor se vio envuelta en la polémica por pedir que no regalaran sus libros en formato PDF, debido a que en Twitter un joven ofrecía Temporada de Huracanes en ese formato a quienes la desearan.