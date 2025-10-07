Se defiende de sus detractores

Bad Bunny inauguró la 51ª temporada de “Saturday Night Live” con algunos chistes oportunos sobre su próximo gran evento: el Super Bowl y con un sketch inspirado en “El Chavo del 8”.

“Creo que todos están contentos con eso, incluso Fox News”, bromeó la superestrella de la música en su monólogo, refiriéndose a la oposición en algunos sectores a que fuera nombrado artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Continuó con algunas frases en español, expresando orgullo y alegría por el logro para los latinos.

“Más que un logro mío es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar”, dijo en castellano.

Tras lo cual agregó en inglés: “Si no entendiste lo que acabo de decir, ¡tienes cuatro meses para aprender!”.

UN MOMENTO HISTORICO

Se espera que la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl sea completamente en español, un momento histórico para la cultura latina.

La sección inspirada en “El Chavo del 8” de “SLN” incluía a Marcello Hernández como el Chavo, a Bad Bunny o Benito Antonio Martínez Ocasio como Quico, Andrew Dismukes como Don Ramón, Chloe Fineman como Doña Florinda, Sarah Sherman como la Chilindrina, Kenan Thompson como Mr. Stomach (Sr. Barriga) y Jon Hamm como el profesor Jirafales. El segmento, que incluía una escenografía igual a la de la vecindad de la popular comedia mexicana de la década de 1970, se hizo viral en redes.

La apertura de la nueva temporada de “SNL” también presentó un sketch que se burlaba de la presentación del Secretario de Defensa Pete Hegseth a los generales a principios de esta semana.

SIN PELOS EN LA LENGUA

El presentador de “Weekend Update”, Colin Jost, interpretó a Hegseth, destacando los comentarios del secretario de defensa en los que dijo que es “cansado ver formaciones de combate o realmente cualquier formación y ver tropas gordas” y dijo que era inaceptable ver generales y almirantes gordos en el Pentágono.

“Sin gordos, sin vello facial, sin vello corporal”, dijo el Hegseth de Jost. “Solo hombres atractivos, musculosos y sin vello que definitivamente no son gays. ... Porque esto es serio, estamos enfrentando la mayor amenaza a la libertad y la democracia que el mundo haya conocido. Y todos sabemos cuál es esa amenaza.”

“¡La televisión nocturna!”, respondió James Austin Johnson como el presidente Donald Trump, irrumpiendo.

“’SNL’ 51 comienza con dificultades”, agregó el Trump de Johnson. “Diecisiete nuevos miembros del elenco y tienen al tipo de ‘Update’ haciendo la apertura.”

EN SU MEJOR MOMENTO

Bad Bunny está teniendo lo que solo puede describirse como una semana enorme: además de presentar “SNL”, viene de una residencia histórica en Puerto Rico, y el domingo llegó la noticia del Super Bowl.

Su momento en el centro de atención no ha llegado sin algo de discurso político. El artista puertorriqueño ha dicho que una de las razones por las que su residencia evitó el territorio continental de Estados Unidos fue la preocupación de que los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos pudieran apuntar a inmigrantes para deportación fuera de sus espectáculos.

BIEN ACOMPAÑADO

En su segunda presentación como anfitrión de “SNL”, Bad Bunny estuvo acompañado por la invitada musical Doja Cat, debutando en ese papel.