Subastarán sus obras para apoyar a la TV pública de EEUU

Treinta obras creadas por Bob Ross, el famoso pintor de cabello rizado y voz suave, serán subastadas para sufragar los costos de programación de pequeñas estaciones rurales de la televisión pública de Estados Unidos que sufrieron recortes en la financiación federal.

Ross, un pilar de la televisión pública en las décadas de 1980 y 1990, “dedicó su vida a hacer que el arte fuera accesible para todos”, señaló Joan Kowalski, presidenta de Bob Ross Inc. “Esta subasta garantiza que su legado continúe apoyando el medio que llevó su alegría y creatividad a los hogares estadounidenses durante décadas”.

La casa Bonhams, en Los Ángeles, subastará tres el 11 de noviembre. Se realizarán otras subastas en Londres, Nueva York, Boston y en línea. Todas las ganancias serán donadas a estaciones que utilizan contenido del distribuidor American Public Television.