Estelares de nueva telenovela

´´Madre no es la que engendra, sino la que cría", este concepto se vuelve una consigna en "Somos Familia", la nueva telenovela producida por Ignacio Sada, historia en la que la maternidad se aborda desde la ausencia, la esperanza y el reencuentro.

En la trama, protagonizada por Oka Giner y David Zepeda el personaje interpretado por ella (Verónica Arellano) se ve obligada a dar en adopción a su hija. Años después trata de construir el vínculo que nunca pudo vivir.

"Es muy mágico cuando un proyecto te invita a jugar a ser mamá; algo se mueve por dentro", compartió la actriz originaria de Chihuahua.

Para Oka esta trama representa algo más que trabajo, es una oportunidad de reflexión sobre el tema de la maternidad y de cómo, una mujer como su personaje pretende restablecer ese vínculo buscando a su hija.

EN ESCENA CON NIÑOS

La convivencia en escena con niños de diversas edades comparte, despertó en ella una conexión que permanece más allá del set. A sus 33 años, la actriz reconoce además que el tema de la maternidad ya comienza a ocupar un espacio en los planes que ha hecho con su esposo, el actor venezolano Nacho Redondo, aunque también deja en claro que no pretende apresurar decisiones.

"Ya entró en mi cabecita el ser mamá. No sé si para 2026. Es algo que está ahí. No tendría problema si llega este año, o el siguiente o en 2028. Creo que por ahí van los tiros, porque esta novela toca mucho este tema y en diferentes etapas. Son esos guiños bonitos que da la vida", expresó.

En "Somos Familia", actúan también Irina Baeva, Mané de la Parra, Alexis Ayala, Leticia Perdigón, Pierre Angelo, Yolanda Ventura y Alejandro Ávila, entre otros y llegará a la pantalla a finales de mayo a través de Las Estrellas.