Promete otro fenómeno con Showgirl

Taylor Swift regresa a los cines con "La fiesta de lanzamiento de una showgirl", un evento especial que mezclará videoclips, imágenes detrás de cámaras y comentarios en torno a su duodécimo álbum, "The life of a showgirl".

De acuerdo con Variety, las preventas para disfrutar de la producción de 89 minutos apuntan a un debut de entre 35 y 40 millones de dólares, una cifra sorprendente para un estreno que apenas se anunció hace unas semanas.

Como con su anterior filme-concierto, "The Eras Tour", en 2023, la cantante invita a los fans a bailar en las salas: "Es recomendable".

La cinta de Swift se suma a una racha inesperada de éxitos que han revitalizado la taquilla en meses considerados flojos. Producciones como el anime "Demon slayer: Infinity castle", la secuela "The conjuring: Last rites" y hasta la edición karaoke de K-Pop "Demon Hunters" han sorprendido con recaudaciones millonarias. Lo mismo ocurrió en el verano con títulos medianos como "Weapons", "Materialists" o "Final destination: Bloodlines", que superaron pronósticos pesimistas.



