Quieren su declaración jurada

Si el tribunal así lo requiere, Taylor Swift podría ser obligada a prestar declaración jurada en el caso legal entre Justin Baldoni y Blake Lively, según reveló Variety.

El equipo legal de Baldoni presentó una solicitud judicial solicitando una prórroga para poder coincidir con la agenda de la cantante, pero aún no se la ha concedido.

De ser obligada, la intérprete de "Bad Blood" prestaría declaración jurada fuera del juzgado y probablemente el equipo de Baldoni podría preguntarle sobre cualquier conversación que haya tenido con Lively sobre las condiciones en el set de rodaje de Romper el Círculo y cualquier otra conversación relevante para el caso.

"Como saben los abogados de las partes, desde el inicio de este asunto hemos mantenido sistemáticamente que mi cliente no tiene ningún papel material en esta acción", escribió el equipo de Swift al juez Lewis Liman.



