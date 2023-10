Taylor Swift entra al club de los 1,000 mdd

Ciudad de México

Taylor Swift ya es, oficialmente, multimillonaria, milmillonaria o, como se estila decir en Estados Unidos, billonaria.

La estrella del pop ingresó a dicha categoría a raíz de un análisis de la agencia informativa de finanzas Bloomberg, que concluyó que actualmente ostenta un patrimonio neto de al menos mil cien millones de dólares (unos 18 mil millones de pesos), informó Variety.

"Swift Inc. es, esencialmente, un conglomerado multinacional con la base de clientes (fans) más devota del mundo, su director ejecutivo (la cantante) más carismático y un importante poder económico", escribió Bloomberg en su artículo.

De acuerdo con el informe, The Eras Tour, con fechas programadas hasta noviembre de 2024, ha obtenido en cuanto a ventas de boletos poco más de 700 millones de dólares en ganancias y le ha aportado más de 4 mil millones de dólares (72 mil millones de pesos) al producto interno bruto (PIB) del país vecino.

Todos los datos que implicó realizar este análisis son de índole pública, como el renovado y poderoso catálogo musical de Swift (repleto de hits como "Shake It Off", "Anti-Hero", "Blank Space" o "We Are Never Ever Getting Back Together"), sus propiedades inmobiliarias, las ganancias por ventas de discos o streaming, entradas a conciertos y mercancía oficial, principalmente.

Bloomberg aclaró que para este informe no se tomaron en cuenta las ganancias de la película-concierto Taylor Swift: The Eras Tour, que acaba de llegar a los cines, ni la gira internacional que continuará por unos meses, por lo que el verdadero patrimonio neto de Swift, de 33 años, seguramente será mucho mayor.