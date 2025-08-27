Anuncian compromiso

Taylor Swift le dio el "sí, acepto" a Travis Kelce después de dos años de noviazgo.

A través de redes sociales, la pareja anunció su compromiso junto a varias imágenes, incluyendo una donde Kelce se ve arrodillado en un jardín y entregándole a Swift un anillo de compromiso diseñado por Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", escribieron.

EMOCIONADA

En las fotos, la intérprete de "Love Story" aparece emocionada, abrazando y besando a su prometido mientras ambos celebraban el momento íntimo.

La historia de amor comenzó en el verano de 2023, luego de que Kelce tuviera la iniciativa de entregarle su número de teléfono a Swift mediante una pulsera de la amistad durante un concierto en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri.

Aunque su primer intento falló, con la ayuda de personas cercanas a Swift, incluida su familia, la pareja logró contactarse directamente y concretar su primera cita oficial en Nueva York, según Variety.

GRAN AMOR

Desde entonces, ambos han mostrado apoyo mutuo: Swift ha asistido a los partidos de los Kansas City Chiefs, mientras Kelce la acompañó en conciertos de su The Eras Tour, incluso subiendo al escenario en Londres en 2024, donde el futbolista dejó ver sus dotes de baile al participar en el performance previo a la presentación del tema "I Can Do It With a Broken Heart".

Según Page Six, en diciembre de 2023, Kelce pidió la bendición del padre de Swift, Scott, consolidando así el compromiso que hoy celebran ambos.



