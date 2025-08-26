Taylor Swift recibe anillo de compromiso de Travis Kelce en emotivo momento

Taylor Swift y su novio Travis Kelce se van a casar: la cantante compartió en su cuenta de Instagram algunas fotos sobre el emotivo momento en el que su pareja, el jugador de los Chiefs, le pidió matrimonio y el entregó un anillo de compromiso en medio de un jardín lleno de flores.

El romance entre ellos comenzó en el verano de 2023, cuando Travis Kelce asistió a un concierto de la gira "The Eras Tour" de Taylor Swift en Kansas City.

Kelce había intentado famosamente entregarle una pulsera de la amistad a Swift cuando ella tocó en el Arrowhead Stadium, aunque ese día en particular no sucedió.

Su relación floreció mientras los Chiefs perseguían su segundo Super Bowl consecutivo el año pasado, y Swift fue parte de la celebración en el campo en una fría noche en Baltimore cuando los Chiefs vencieron a los Ravens para ganar el campeonato de la AFC.

Luego vino el papel estelar de Swift en el gran juego en Las Vegas. Estaba en medio de su Eras Tour y había dado un concierto en Tokio el mismo fin de semana. Swift hizo una loca travesía desde allí hasta el aeropuerto, tomó un jet privado a Los Ángeles y llegó a Las Vegas con tiempo de sobra.

Una vez dentro del Allegiant Stadium, los fanáticos y las cámaras de televisión vieron a Swift ganar un concurso de beber cerveza, festejar con amigos famosos como Blake Lively, Ice Spice y Lana Del Rey, y finalmente dirigirse al campo después de la victoria de los Chiefs 25-22 sobre los 49ers.

Kelce y Swift celebraron besándose mientras confeti rojo y dorado caía a su alrededor como lluvia.