Taylor Swift y Travis Kelce: Compromiso sorpresa en jardín al estilo Lover

¡El universo Swiftie está de celebración! La estrella del pop, Taylor Swift sorprendió este martes 26 de agosto a sus fans al compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotos que capturaron el instante en que su prometido, el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, le propuso matrimonio.

Las imágenes muestran una escena cuidadosamente preparada en un jardín, donde ambos aparecen rodeados de flores. Esta publicación fue acompañada por una frase que generó varias reacciones: "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan".

¿Escenario del compromiso evoca estética del álbum "Lover"?

La locación elegida para el compromiso no pasó desapercibida para la comunidad digital, ya que cientos de usuarios notaron similitudes entre el fondo del anuncio y las imágenes promocionales que utilizó la cantante para su álbum "Lover", lanzado en 2019.

Aunque todas las imágenes resultaron llamativas, una en particular captó la atención del público: en ella, la artista aparece sentada entre una vegetación con rosas de color pastel, muy parecidas a las que se usaron en su pedida de mano.

Ante ello, algunos seguidores mencionaron que el compromiso podría haberse celebrado en el mismo lugar donde se realizó la sesión fotográfica del álbum, aunque con varios años de diferencia.

¿Un guiño a su canción "Lover"?

El anuncio también reavivó el análisis de la letra de "Lover", una de las canciones más emblemáticas del repertorio de Swift. Varios internautas retomaron fragmentos del tema que, según ellos, resuenan con el contexto actual, destacando especialmente versos como:

"Can I go where you go?"

"Have I known you 20 seconds or 20 years?"

"I take this magnetic force of a man to be my lover..."

Este último verso fue citado con especial frecuencia por usuarios que interpretaron la escena como un homenaje a la canción, la cual adquiere ahora un nuevo significado a la luz del compromiso.