Lanzará Matty Healy música inspirada en su ex, Taylor Swift

Por: Agencia Reforma

Enero 19, 2025 - 07:59 p.m.

Si Taylor Swift puede escribir canciones inspiradas en sus ex parejas, desde John Mayer y Harry Styles, hasta Taylor Lautner y Jake Gyllenhaal, era cuestión de tiempo para que una de sus antiguas parejas, el rockero Matty Healy, hiciera exactamente lo mismo.

Así lo reveló este fin de semana el diario The Sun, que asegura que el cantautor está alistando nueva música inspirada en su relación con Swift, con quien salió brevemente en 2023.

Lo anterior luego de que Swift aparentemente hiciera referencia a él en la canción "The Smallest Man Who Ever Lived", de su más reciente disco, The Tortured Poets Department, dejándolo "sorprendido" y "agradecido" al mismo tiempo por tal honor..

De acuerdo con el medio, el sexto disco de estudio de Healy junto a su banda, The 1975, ya tiene un primer sencillo, titulado "God Has Entered My Body", el cual tiene una letra que dice: "Mantén la cabeza en alto, princesa, tu tiara se está cayendo".

"Todos en el estudio pensaron que hablaba de la aventura de Matty con Taylor y su fugaz romance. Matty nunca hace comentarios públicos sobre sus relaciones, pero deja salir sus sentimientos más profundos en sus canciones y se desahoga. Los fanáticos querrán escuchar la letra con mucha atención", aseguró una fuente cercana al músico.

"Con la banda lista para encabezar el concierto de Glastonbury, lanzar un nuevo álbum en el verano tiene todo el sentido para ellos, así pueden aprovechar la actuación y tener material nuevo", añadió el informante en referencia al grupo de Healy.

En octubre del año pasado, Matty aparentemente se burló de su ex novia cuando se refirió a sus "relaciones románticas casuales", añadiendo que no le gusta escribir sobre sus desamores, algo que aparentemente cambiaría en el sexto disco de The 1975.