Taylor Swift lanza su propia estación de radio en SiriusXM

Taylor Swift lanzó su propia estación de radio en SiriusXM este fin de semana, unos 10 días antes del lanzamiento de su esperado nuevo álbum, The Life of a Showgirl.

El Canal 13 de Taylor Swift estará dedicado a todo lo relacionado con la cantante durante la cuenta regresiva hacia el lanzamiento de su duodécima placa de estudio, el 3 de octubre.

Esta noticias llega luego de que Swift anunciara su regreso a los cines para una fiesta especial de lanzamiento de The Life of a Showgirl, que se presentará en los cines AMC de todo Estados Unidos.

"Taylor Swift continúa dominando no solo el mundo de la música, sino también todos los aspectos de la cultura pop. Sus canciones, que lideran las listas de éxitos y han sido galardonadas, resuenan en todas las generaciones de oyentes", señaló Scott Greenstein, presidente de SiriusXM, en un comunicado de prensa.

"Por eso estamos encantados de ofrecer a nuestros suscriptores un lugar para celebrar su fanatismo y el nuevo álbum con el lanzamiento de Taylor's Channel 13. SiriusXM ha apoyado con orgullo a Taylor desde el comienzo de su carrera y ha defendido su arte en todo momento".

El canal transmitirá toda la música de Swift a lo largo de todas las épocas de su legendaria carrera. Presentará sus sencillos más populares, los mejores cortes de sus álbumes, temas de From the Vault y presentaciones en vivo.

El contenido de Canal 13 se emitirá en toda Norteamérica del sábado 20 de septiembre al domingo 19 de octubre.