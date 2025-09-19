Celebrará Swift en cines estreno de 'The Life of a Showgirl'

CIUDAD DE MÉXICO.- Taylor Swift regresará a la gran pantalla este octubre con una experiencia única: Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, un evento de 89 minutos que coincide con el lanzamiento de su nuevo álbum The Life of a Showgirl.

"Por la presente, te invito a una deslumbrante velada, la fiesta de lanzamiento oficial de una showgirl", escribió la cantante en redes sociales.

Inspirado en sus famosas "sesiones secretas", el evento se proyectará del viernes 3 de octubre al domingo 5 de octubre en miles de cines de Norteamérica, incluyendo las 540 salas de AMC y cadenas como Cinemark y Regal.

La principal atracción será el estreno del videoclip de "The Fate of Ophelia", acompañado de material entre bastidores, letras animadas de otras canciones y reflexiones inéditas de Swift sobre su álbum, según Variety.

El precio de entrada será de 12 dólares, un número que Taylor Swift ha relacionado con su carrera y su duodécimo álbum.

Un detalle que distingue esta proyección es que los asistentes podrán cantar y bailar durante el filme, aunque no se permitirá subirse a los asientos ni bloquear pasillos o escaleras. Además, no habrá trailers ni publicidad, por lo que se recomienda llegar puntualmente.

La experiencia también se estrenará internacionalmente en más de 100 países, incluyendo México, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Australia y Nueva Zelanda, con fechas y horarios que varían según cada territorio.

Con Max Martin y Shellback como coproductores, Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl incluirá explicaciones sobre la inspiración detrás de cada canción de su nuevo álbum.

"Parece que es hora de cepillarse ese traje Eras Tour o chaqueta naranja... Bailar es opcional pero muy animado", agregó Swift.

La expectación es alta tras el éxito de Taylor Swift: The Eras Tour (2023), la película de conciertos más taquillera de la historia, con 181 millones de dólares recaudados en Estados Unidos y 262 millones a nivel mundial.

Aunque la nueva proyección será más breve, se espera que vuelva a ser un éxito en taquilla este otoño, compitiendo con estrenos como The Smashing Machine de Dwayne Johnson y el relanzamiento de Avatar: El Camino del Agua.