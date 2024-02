Planea Taylor Swift dirigir su primer largometraje

Ciudad de México.- Taylor Swift estaría planeando dirigir su primer largometraje una vez que finalice su gira The Eras Tour .

NUEVA FACETA

De acuerdo con información revelada por el sitio Puck News, la intérprete de "Blank Space" se concentrará en su lado como directora a finales de 2024, o principios de 2025.

Aunque pocos son los detalles que se sabes del proyecto, NME reportó que la cantautora dirigirá para la casa productora Searchlight Pictures, a partir de un guion con personajes, aún sin revelar, de la mente de la estrella del pop.

"Taylor es una artista y narradora única en una generación. Es una auténtica alegría y un privilegio colaborar con ella mientras se embarca en este nuevo y emocionante viaje creativo", comentaron los presidentes de Searchlight, David Greenbaum y Matthew Greenfield, hace unas semanas.

Esta no sería la primera vez que Taylor toma la batuta de sus proyectos, pues en ocasiones anteriores y como parte de su carrera musical, la también empresaria se ha dedicado a dirigir cortometrajes para promoverlos como videoclips de sus temas, tales como "The Man" y "All Too Well", el segundo, siendo protagonizado por Sadie Sink y Dylan O´Brien como parte de los lanzamientos relacionados al álbum Red (Taylor´s Version).