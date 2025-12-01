Noches de pop y nostalgia con t.A.T.u.

La agrupación de pop t.A.T.u, uno de los dúos más destacados de principios de este siglo, y tras varios años de separación, han decidido reunirse.

Las cantantes rusas Lena Katina y Yulia Vólkova decidieron regresar a los escenarios, y México no podía faltar.

"¡Queridos fans, estaremos felices de verlos pronto en nuestros shows!" fueron las escuetas, pero "mágicas" palabras con las que el dueto confirmó su retorno.

Las intérpretes de "All the Things She Said","Friend or Foe" y "How Soon Is Now?", anunciaron una gira latinoamericana que pisará países como Brasil, Argentina, Colombia y México.

Las cantantes rusas llegarán al centro de espectáculos La Maraka (Calle Mitla 410, Col. Narvarte, Alcaldía Benito Juárez) los próximos 1,2, 3 y 4 de diciembre.

Se espera que los shows de t.A.T.u en Ciudad de México inicien alrededor de las 9:30 PM.