Actor de "iCarly" vuelve tras años lejos de los reflectores

A más de diez años del final de "iCarly", uno de sus personajes secundarios más recordados volvió a colocarse en el radar mediático, aunque esta vez lejos de los foros de grabación. BooG!e, actor que dio vida al excéntrico T Bo en la serie de Nickelodeon, reapareció públicamente para anunciar el lanzamiento de su propia marca de bagels en tiendas Target, un logro que marca un nuevo capítulo en su carrera profesional.

¿Cómo se desarrolló el Bronco Breakfast Bagel?

El anuncio se realizó a través de un video publicado en enero de 2026, donde el actor explicó que pasó la última década perfeccionando lo que define como el "bagel de desayuno perfecto", un proyecto personal que finalmente se tradujo en el producto comercial Bronco Breakfast Bagel.

Durante su participación en "iCarly", T Bo se convirtió en un personaje de culto gracias a su peculiar forma de vender comida en el ficticio Groovy Smoothie, ofreciendo desde pepinillos y tacos hasta bagels en un palito. Esa conexión no fue ignorada por BooG!e, quien decidió incorporar referencias directas a su personaje en la estrategia de promoción de su producto.

Detalles sobre el regreso de BooG!e al ámbito público

Según explicó en sus redes sociales, el actor se mantuvo alejado de la industria del entretenimiento durante casi diez años para enfocarse en su desarrollo personal y profesional. En ese periodo, trabajó de manera constante en la receta, textura y concepto de su bagel, con la intención de crear un alimento práctico, consistente y orientado al desayuno.

El resultado fue Bronco Breakfast Bagel, una marca que logró cumplir con los estándares de distribución y calidad necesarios para ingresar a Target, una de las cadenas minoristas más importantes de Estados Unidos.

Impacto de BooG!e en el mercado alimentario

La llegada del producto a Target representa un hito relevante para BooG!e, no solo por el alcance comercial, sino por la validación que implica dentro del competitivo mercado alimentario. En el video de anuncio, el actor se dirige directamente a los fans que lo recuerdan como T Bo, apelando a la nostalgia y reforzando su nueva identidad como emprendedor.

Aunque BooG!e no ha anunciado un regreso formal a la actuación, su reaparición pública ha sido bien recibida por seguidores de la serie, quienes destacan la forma en que transformó un personaje icónico en una oportunidad de negocio real.