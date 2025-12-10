System of a Down anuncia concierto en Estadio GNP

System of a Down volverá a la Ciudad de México con un concierto en el Estadio GNP Seguros y, si bien, la banda de heavy metal pisará territorio mexicano hasta el año próximo, estamos sólo a unos días de que comience la preventa para el show; estos son los pormenores que, hasta ahora, se conocen.

Con un cartel que simula la llegada de los extraterrestres a una pirámide que, pareciera estar inspirada en la zona arqueológica de Tenochtitlan, el grupo confirmó que nuestro país está incluída en los destinos que visitará el próximo año.

¿La cita?, es el miércoles 27 de mayo, en el Estadio GNP Seguros.

¿Qué debes saber del regreso de System of a Down?

Con este concierto, System marcará su regreso a la capital, luego de siete años de su última visita, cuando formó parte del cartel Festival Force Fest, tres años antes la banda ofreció un show individual en el Palacio de los Deportes.

La preventa de los boletos, para derechohabientes de Banamex, es el próximo lunes 15 de diciembre, a partir de las 2:00 pm.

Los creadores de éxitos como "Chop Suey!", "B.Y.O.B." Y "Toxicity" tendrán como invitados a la banda Idles, una banda de rock británica.

El actor de ´Emily in Paris´ es liberado por presuntas drogas

Luego de 23 días bajo arresto por una presunta posesión de drogas, el actor Jeremy O. Harris, integrante del elenco de "Emily in Paris", fue liberado por las autoridades japonesas y quedó libre de cargos.

De acuerdo con TMZ, aunque en un inicio las autoridades niponas indicaron que se le habían presentado cargos, una fuente cercana al actor, quien da vida al diseñador de moda Grégory Elliot Duprée en la exitosa serie, aseguró que recuperó su libertad sin enfrentar ninguna acusación formal.

El arresto ocurrió el 16 de noviembre en el aeropuerto de Naha, en la isla de Okinawa, cuando Harris arribó desde el Reino Unido con una escala previa en Taiwán. Según el mismo reporte, el actor permanecerá en Japón, ya que tiene previsto trabajar en su próximo proyecto.

¿Por qué ocurrió el arresto?

Fuentes oficiales señalaron que, durante una revisión de equipaje, agentes aduanales habrían encontrado 780 miligramos de MDMA (éxtasis) en su bolsa de mano, motivo por el cual fue detenido bajo sospecha de violar la Ley de Control de Narcóticos y Psicótropos de Japón.

Japón mantiene estrictas políticas antidrogas, incluso en casos que involucran cantidades mínimas de sustancias ilegales.

Hasta la tarde de este martes, Jeremy O. Harris no ha hecho declaraciones públicas ni ha comentado el caso en redes sociales.