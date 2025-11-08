Sydney Sweeney revive polémica del anuncio de jeans

El pasado mes de julio, la actriz y modelo estadounidense Sydney Sweeney se vio envuelta en medio de la controversia tras protagonizar una campaña de publicidad para la marca de ropa American Eagle.

Tras la salida del anuncio, diversos usuarios señalaron negativamente la narrativa empleada en el mensaje publicitario, por promover un presunto "discurso eurocentrista" que hacía alusión a la "superioridad genética". La campaña dividió opiniones en redes, abriendo paso a un intenso debate en medio de un ambiente político hostil en Estados Unidos.

¿Qué ocurrió?

La campaña utilizó el slogan "Sydney Sweeney has great jeans", empleando un doble sentido en la lectura de la frase, al usar las palabras "jeans" (vaqueros) y "genes" (genética) por la similitud en su pronunciación en inglés. Este recurso fue interpretado por muchos como una promoción de una imagen idealizada basada en rasgos "perfectos": piel blanca, cabello rubio y ojos azules.

¿Cuál fue la respuesta de la actriz?

A tres meses de la polémica, la también productora cinematográfica volvió a posicionarse bajo los reflectores del ojo público, luego de que rechazara la oportunidad de disculparse públicamente por el recibimiento negativo de la campaña publicitaria.

El suceso tuvo lugar durante una entrevista para la revista mensual masculina de moda GQ con Katherine Stoeffel, directora de reportajes del medio de comunicación, en el interior del hotel de Los Ángeles, California "Chateau Marmont". En la charla, la actriz revela que en los últimos meses ha tenido batallas en su vida pública, derivadas de las constantes polémicas.

La modelo reveló que la reacción del público fue una sorpresa y que no se esperaba el alcance que obtuvo. Al finalizar el spot, Stoeffel abrió un espacio para que la actriz pudiera comentar algo respecto a la controversia, a lo que la actriz optó por guardarse sus comentarios. "¿Hay algo que quieras comentar sobre el anuncio en sí?", cuestionó la entrevistadora, a lo que la actriz solo contestó: "El anuncio habla por sí solo".

Continuando con el interrogatorio, Stoeffel indagó más en el tema: "Y las críticas al contenido que básicamente consistían en que los blancos no deberían bromear sobre la superioridad genética... quería darte la oportunidad de hablar específicamente sobre ello". En respuesta, la actriz sentenció: "Creo que cuando tenga un tema del que quiera hablar, la gente me escuchará".

La reacción de la actriz obtuvo distintas reacciones en plataformas digitales, pues mientras algunos usuarios aplaudieron la firmeza y seguridad de defender su postura, otros criticaron la falta de empatía e interés al no abordar el tema. Asimismo, muchos usuarios se lanzaron en contra de la entrevistadora, asegurando que se trataba de una "emboscada" para acorralar a la actriz.

Algunos de los comentarios que se pudieron leer en la plataforma de X fueron:

"Ya no hay debate al respecto. Sydney Sweeney es un supremacista blanco". "La seguridad con la que Sydney Sweeney se defiende es 100 veces más atractiva que cualquier foto que pudiera publicar". "Intenta por todos los medios intimidar a Sydney Sweeney para que se disculpe por un anuncio de vaqueros". "Sydney Sweeney no se disculpó por ser una mujer hermosa, blanca, rubia y de ojos azules, y algunas personas están muy enojadas por eso."