Dramática historia

Las actrices Sydney Sweeney y Amanda Seyfried darán lecciones sobre cómo cuidarse de los lobos disfrazados de ovejas en "The housemaid" (La empleada), la nueva película de Paul Feig.

La película presenta a Millie (Sweeney), una joven exconvicta que busca recomenzar su vida y le llega la oportunidad de oro: un empleo como ayudante en la casa de Andrew (Brandon Sklenar) y Nina Winchester (Seyfried), un matrimonio en apariencia perfecto, hasta que se da cuenta de que su jefa no está bien de la cabeza.

Millie comienza a enamorarse de su jefe y ambos inician una relación sin Nina y su hija. Pronto, la protagonista se dará cuenta de que cometió un terrible error al juntarse con este hombre.

"Mucha gente se presenta como una cosa y luego descubre que hay algo más; es una historia muy oportuna para no juzgar un libro solo por su portada", dice Feig.





RED DE APOYO

La película, que llegará a México el próximo 1 de enero y que ya está disponible en algunos cines nacionales desde el 29 de diciembre, retrata cómo es pasar de la felicidad a la euforia, pasando por desesperación y la resignación, abordando temáticas crudas con humor negro, siendo la violencia contra las mujeres la temática principal.

Para lograrlo, Paul tuvo que utilizar lo aprendido en su trayectoria como director de proyectos de comedia como "The office" o "Spy" para incluir chistes que aligeraran ciertas escenas sin llegar a rayar en lo caricaturesco o la insensibilidad.





OSCURA

"Espero que el público se fije en las cosas oscuras, como el abuso, pero que al mismo tiempo se divierta por el desenlace de la película y por lo satisfactorio que es el castigo para las personas malas", destaca.

Paul y el equipo de producción colaboraron con Victims United, con el fin de brindar apoyo constante a víctimas de abuso.

"Sé que es fácil decirlo, pero sal de esa relación y busca ayuda. Hay muchos grupos que están ahí para ti", reitera el director.

IMPACTANTE TRAMA

