Miss Universo podría quedarse sin sede en 2026

Puerto Rico, anunciado como el siguiente país anfitrión del certamen, puso en pausa su respaldo a la realización del concurso hasta que el organismo pueda ofrecer garantías de transparencia tanto en su operación como en el uso de fondos públicos.

"Hay una preocupación real, todos la tenemos. Nadie esperaba que un certamen de la importancia y el ´standing´ de Miss Universo fuera afectado", dijo la gobernadora Jenniffer González al diario local "Primera Hora".

¿Qué declaraciones hizo la gobernadora sobre Miss Universo?

La funcionaria se refiere a la orden de arresto contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por presunto crimen organizado; la investigación en Tailandia contra Anne Jakrajutatip por cargos de fraude, además de un supuesto favorecimiento a la mexicana Fátima Bosch, quien resultó ganadora.

Según el medio, el gobierno ya ha tomado medidas, una de ellas es que la Compañía de Turismo detuvo el pago de 1.5 millones de dólares a la organización, hasta reunirse con los directivos en enero próximo.

Acciones del gobierno ante la crisis de Miss Universo

Por su parte, Willianette Robles, directora de la Compañía de Turismo, explicó que la suspensión de pagos se debe a la falta de transparencia, además de le han pedido a la organización información detallada sobre la estructura interna del certamen.

"Le hemos dado hasta enero para que le sometan a la Compañía de Turismo información sobre quién va a ser los nuevos ejecutivos, cómo se va a manejar y revisar todas las cláusulas", agregó González.

Conflictos internos en la organización de Miss Universo

Hasta ahora Miss Universo no se ha pronunciado al respecto, pero los conflictos internos siguen. Hace un par de semanas la organización cerró sus oficinas en México tras anunciar su salida del país.