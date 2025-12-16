Muere actriz de doblaje Susana Klein

Susana Klein, actriz de doblaje argentina, murió el 11 de diciembre a los 83 años, confirmó Cecilia Gispert, una de sus colegas y grandes amigas, con la que compartió el trabajo de prestar su voz a Candice "Candy" White Ardley, el personaje principal de anime "Candy Candy".

Klein tenía 83 años al momento de su fallecimiento, como detalló Gispert, a través de su cuenta oficial de Facebook, este domingo 14 de diciembre, dos días después de que se produjera el deceso.

La también actriz de doblaje contó que compartió con Susana el doblaje de Candy; mientras que Cecilia se encargó de las voces del personaje, Klein fue quien interpretó los temas de apertura y clausura -también conocidos como "opening" y "ending"- de la caricatura japonesa, titulados "Llámame Candy" y "Carrusel", respectivamente.

A partir de 1989, luego de sus emblemáticos trabajos, doblando a Mafalda, en la adaptación cinematográfica del cómic, y a Luisa Lane en "Superman III", la argentina se mudó a vivir a España, donde residió hasta 2012, después se mudó a Alemania.

"Ella hace años vivía en Alemania, donde vivía uno de sus hijos. Excelente compañera y amiga. Querida, Susana, que tengas mucha luz en tu nuevo camino, fue una gran alegría haberte conocido, abrazo grande hasta donde estés", dedicó Gispert a su compañera.