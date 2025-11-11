Buscó ayuda profesional para interpretar a Aitana

Para poder protagonizar Mi verdad oculta, Susana González tuvo que ir hasta el psicólogo, y es que, dijo, su personaje tiene un pasado tan fuerte que necesitó de ayuda profesional para poder construirlo.

En la historia, que estrenará este próximo 10 de noviembre, González dará vida a Aitana, una enfermera que llega a una casona para atender a una mujer de la tercera edad; sin embargo, es víctima de una agresión tan brutal que termina marcando su vida para siempre.

“En esta ocasión me acerqué a una psicóloga para poder manejar los traumas de mi personaje, y a partir de ahí pude construir mucho”, dijo la actriz.

¿Qué problemáticas aborda la telenovela?

Lejos de la típica historia de amor y desencuentros, la trama aborda problemáticas tan fuertes como el abuso físico, verbal y sexual hacia las mujeres, los cuales, desafortunadamente, son una realidad diaria en nuestra sociedad.

“Esta es una historia distinta: un ajuste de cuentas ante una situación tan hostil. Estos personajes, algunos, son sumamente humanos y honestos”, agregó.

¿Cuál es la responsabilidad del productor?

El productor de este nuevo melodrama, Carlos Moreno Laguillo, confesó que llevar cualquier historia a la pantalla grande implica una responsabilidad enorme; sin embargo, el público no debe olvidar que el objetivo principal de las telenovelas es entretener.