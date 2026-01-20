Se revelan detalles de Supernova Génesis 2026 en México

Tras el éxito de la primera edición de Supernova, el torneo de box amateur en México que mezcla el mundo del deporte y el entretenimiento digital, este 2026 llega Supernova Génesis, el show en vivo que enfrentará a distintos famosos y personalidades del internet en intensos combates divididos por categorías.

¿Qué personalidades participarán en Supernova Génesis 2026?

Durante esta edición que se llevará a cabo el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. Ante ello las especulaciones sobre los nombres que formarán parte del cartel 2026 del evento se volvieron tendencia en redes sociales.

Hasta el momento se sabe que la campeona Alana Flores, así como el streamer Juan Guarnizo protagonizarán las dos peleas estelares, sin embargo durante la revelación del cartel oficial se descubrirán los nombres de sus contrincantes.

Detalles sobre la presentación del cartel oficial

Además, por medio de 'X', antes Twitter, se dio a conocer otro de los creadores de contenido que formarán parte de Supernova Génesis 2026, se trata del sinaloense Víctor Ordoñez, conocido como "Lonche de huevito".

Ante el revuelo generado entre los internautas, la presentación oficial de la lista completa de los combates se realizará en vivo el próximo miércoles 21 de enero a partir de las 17:00 horas por medio de las cuentas oficiales del torneo en YouTube, Twitch, TikTok y Facebook.

Expectativas para la transmisión en vivo del evento

Durante esta transmisión se esperan grandes sorpresas, ya que los organizadores adelantaron que se llevará a cabo el primer 'cara a cara' entre dos de los participantes para levantar el ánimo rumbo a la pelea, además de una gran noticia para los fans.