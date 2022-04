Suma 10 acusaciones

Toño Berumen, quien fue representante de grupos como Magneto, Mercurio, Kairo, Fey, y artistas de la talla de Danna Paola, fue señalado hace un mes por el abuso sexual del cantante Mauricio Martínez y a la fecha ya suma diez denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Inspirado por la denuncia que hizo en marzo pasado Sasha Sokol, Mauricio Martínez contó la mala experiencia que tuvo con Berumen y, para su sorpresa, descubrió que había más presuntas víctimas, como él, del exproductor.

ANTE LA LEY

Fue por esto que tomó la decisión de llevar su caso ante la ley y, a la fecha, se han dado a conocer más de 10 denuncias realizadas contra el exrepresentante artístico, por acoso, abuso y violación, las cuales se realizaron del 16 de marzo al 7 de abril, según dio a conocer la representante de "Nosotras por ellas" organización civil que ha dado acompañamiento a estas acusaciones.

Jesús Falcón, quien fue miembro de la boyband M5, que estaba en manos de Berumen, relató para Latinus su abuso.

UNA SECTA

"Era una secta, de puros chavitos agraciados físicamente, pero con una cosa en común, sin papás", compartió el cantante.

"Él estaba tomado, y de repente me quedo solo con él, me aventó a la cama, me rompió la camisa, por querer quitarla y querer besarme, y así como pude me liberé", detalló en una serie de videos en los que el sitio de noticias recoge testimonios de las presuntas víctimas.

Un tercer testigo dio declaraciones que prefirió no dar a conocer su identidad, se sumó a las acusaciones.

"En un sofá se desnudó el señor Toño Berumen, y comenzó a tener relaciones con los demás muchachos, la persona que era mi pareja me dijo: ´te tienes que desnudar, sino Toño no te va dar la oportunidad´", relató el testigo anónimo en otro de los testimoniales.

OTROS LO APOYAN

Así como hay detractores del exrepresentante Toño Berumen, hay gente que ha trabajado con él que tuvo gratas experiencias.

Una de esas personas es Christian Carabias, de Tierra Cero, quien afirma que su experiencia con Toño Berumen es muy diferente a la que denunció Mauricio Martínez.

Carabias comentó en entrevista que considera al exrepresentante un maestro.

"Para mí fue un gran maestro, aprendí cómo manejarme en el escenario, el amor por el entretenimiento, cómo llevar una carrera limpia, llevar siempre un mensaje positivo. Me inculcó el respeto por los medios de comunicación, el profesionalismo, así que yo me quedo con esos recuerdos", afirmó el cantante.

Puntualizó que a él le ayudó la relación con su familia y que se involucró en el medio del espectáculo una vez que había cumplido la mayoría de edad.

Agregó que es responsabilidad de cada uno romper con esas cadenas de abusos a las cuales calificó como podridas.