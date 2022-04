¡Suben el ánimo!

La primera vez que Lele Pons escuchó la palabra "piquete", como referencia a la alta confianza y flow, fue en la canción de Karol G "Bichota", y le gustó tanto que terminó por adoptarla para escribir su nuevo sencillo, "Piketona", que lleva un mensaje similar.

La influencer, quien cuenta con 47.8 millones de seguidores en Instagram, pensó en un tema que necesitara escuchar para subirle el ánimo, el cual, además, refleja que atraviesa por el momento más empoderado de su vida.

Me encanta ´Piketona´ porque es una nueva palabra. Viene de una que usan mucho en Puerto Rico y es tener piquete, tener flow, estilo, swag, moda, un look tuyo, y me gustó el tema". Lele Pons, cantante e influencer

EMPODERA

"Mi canción no se trata de ningún hombre, sino de ser independiente, sentirte coqueta y bien contigo misma. Estoy en un momento donde no estoy peleando: tengo un novio y soy feliz, tranquila, pero tengo que enfocarme más en mí misma.

"Es una canción que me hace pararme si tengo un día triste o uno que no sale como estaba planeado. Si ocurre, sé que me debo sentir ´piketona´ y seguir mi canción", explicó, en entrevista.

La cantante lanzó la nueva canción, a dúo con Kimberly Loaiza, una amiga con quien había querido colaborar por años, y encontró el pretexto ideal en un tema sobre mujeres que arrasan.

"Esta canción es para empoderar a las personas y a las mujeres, que cuando no se sientan bien traten de sentirse ´piketonas´. Espero que esto te empuje a tener un día donde suba la autoestima, porque también me pasa. Soy humana al final del día", afirmó.

COLABORACIÓN FEMENINA

Pons dijo que no había colaborado con mujeres desde el remix de "Teléfono", por lo cual lo consideraba necesario y espera que sea algo más frecuente, pues cree que las mujeres están marcando la pauta en la escena.

"Es el mejor tiempo para eso (colaborar con otra mujer). Hay otras, como Karol G, Becky G, Rosalía. Ahora es el tiempo de las mujeres. Me siento muy afortunada. Menos mal que nací en esta época, que es muy increíble, abierta y con muchas posibilidades", remarcó.