Lanzará Britney su segundo libro, ahora es sobre su ex

La cantante Britney Spears está en proceso de escribir su segundo libro de memorias y en éste abordará su divorcio con Sam Asghari, afirmó una fuente anónima a la revista US Weekly. La fuente reveló que Spears no busca causar problemas a Asghari, a quien la cantante denomina en repetidas ocasiones como "Un regalo de Dios", por lo cual sólo quiere abordar el tema para explicar, desde su perspectiva, qué fue lo que salió mal en su matrimonio. "Britney no busca una persecución hacia Sam. Ella sólo quiere hablar de por qué terminaron su relación", dijo la fuente.