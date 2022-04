Su prioridad ser mamá

Antes de ser mamá, Fernanda Castillo era una "workoholic" y a todo le entraba, pero con el nacimiento de su hijo Liam, la actriz anda muy negada y es muy requisitosa con los proyectos que toma.

Después de 15 años de no hacer teatro musical, aceptó la invitación de protagonizar Siete Veces Adiós, escrita y dirigida por su amigo Alan Estrada, que está en cartelera en el Teatro Ramiro Jiménez en CDMX.

"Hace dos años que yo no estaba haciendo teatro, hice Hermanas con Arcelia Ramírez, pero hace 15 años que no regresaba a hacer musical. Aunque hice algunas películas, este es mi regreso más en firme después de ser mamá", comentó la actriz de 40 años.

Tras el nacimiento de su hijo en diciembre del 2020, dijo que tardó más de un año en recuperar su figura porque le dio prioridad al cuidado del niño.

Reconoció que el proceso para bajar de peso fue natural, sin prisas, aunque sí se puso a dieta y retomó el ejercicio.

"Él primer año (de mi bebé) era importante, mi prioridad era estar con él. Alimentarme bien, lactar y sentirme bien. A partir de que empecé a trabajar, comencé también a cuidarme un poquito más el cuerpo.

"Me he puesto a dieta y he hecho ejercicio porque soy muy disciplinada, pero creo que lo he llevado de una manera muy sana y con los tiempos perfectos".

Además de ser cuidadosa de su físico, Fernanda ha sabido administrar su tiempo para el bienestar del pequeño Liam, quien ya tiene un año y tres meses.

"Yo antes era muy ´workoholic´, agarraba un proyecto tras otro. Mi hijo y la maternidad me han invitado a hacer un balance. Ahora no hago tantos, los que hago son especiales para mí, tienen que ser complejos como para que yo decida salirme (de mi casa) unas horas y dejar a mi bebé con su papá".

Está convencida que parte de la formación de su hijo es educarlo con el ejemplo.

"Liam va conmigo al teatro, le encanta la música, balbucea las canciones, es la pequeña mascota de todo el elenco. Va seguido conmigo. Hacer un balance de mi tiempo es lo mejor que he podido hacer. Estoy en una súper etapa, muy contenta, disfrutando a mi hijo, pero también disfrutando poder contar una historia que me importa, no me puedo quejar por nada".