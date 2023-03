Ilusiona a Chiquis llevar su música al Lunario

CIUDAD DE MÉXICO

"Estoy ensayando mucho porque esta es una presentación muy importante para mí, estamos iniciando aquí esta gira y quiero mostrarles que sí puedo, que llevamos algo muy bueno, que voy aprendiendo, que ya aprendí mucho, tengo mi banda y hay muchas sorpresas.

"Daremos canciones nuevas, es un show largo, de más de dos horas, hay muchas sorpresas. Ha sido un sueño en mi carrera poder llegar a México, que suene mi música en México. No saben el orgullo que siento en mi corazón", compartió la cantante en encuentro con medios.

Su gira se llama Abeja Reina Tour, en honor a su disco homónimo, lanzado el año pasado, que la cantante cree que la ha empoderado y le ha permitido quitarse miedos para también crecer con su podcast Chiquis and Chill y hasta escribir un cuarto libro.

En este momento de su carrera, la intérprete de "Mi Problema" incluso quiere prescindir del apellido familiar, pues su intención es brillar por su talento y no por legados heredados.

"Quiero que me conozcan por mi historia, por mi música, por lo que yo canto, por las canciones que yo escribo. A veces, si se enfocan mucho en el apellido, no me dejan ser, si he cometido un error, no quiero que sea tampoco de mi familia y las cosas que ellos han hecho tampoco (me las quiero apropiar).