Sigue su mala racha

Ciudad de México

Luego de haber alumbrado a su hija, Tiffany Chen, pareja del actor Robert De Niro, reveló que fue diagnosticada con parálisis de Bell.

Chen, de 45 años, compartió en una entrevista para CBS que al poco tiempo de haber dado a luz a la bebé que tuvo con el actor, de 79, empezó a experimentar dificultades para comer y hablar, lo que la llevó a acudir a un doctor y descubrir, así, que tenía ese padecimiento.

"Mi lengua se sentía extraña. Sentía un poco de hormigueo, estaba empezando a entumecerse un poco.

"Me di cuenta de que mi cara se sentía rara. No sabía cuál era la sensación que estaba teniendo. Se sentía muy raro", comentó Chen.

De acuerdo con la Universidad de Stanford, la parálisis de Bell se debe a la inmovilización de músculos faciales que llevan a quien lo padece a no poder hacer gestos ni movimientos naturales.

"Estaba tratando de comer, intenté llevar la comida a la boca y todo salió, no pude comer. Luego estaba empezando a arrastrar las palabras. Me di cuenta de que algo realmente está pasando aquí", agregó.





El protagonista de Taxi Driver y Once Upon a Time in America y su pareja comenzaron su relación en 2021, y hace tres meses dieron a conocer que habían tenido una niña, llamada Gia Virginia Chen De Niro; se trata del séptimo descendiente del actor.