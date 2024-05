Ben Affleck vuelve a usar su anillo de bodas

CIUDAD DE MÉXICO

Ben y JLo tienen un historial amoroso que data de hace más de dos décadas; la pareja vivió un mediático romance a inicios de los 2000, de hecho, se comprometieron, pero, en 2004, se dieron cuenta que debían separar sus caminos definitivamente, o así lo creyeron en ese momento.

Cada uno siguió con su vida; ambos se casaron y tuvieron hijos con otras parejas, de las que se separarían más tarde para volverse a dar una oportunidad en el amor en el 2021, sin embargo, su historia pareciera estar de riesgo otra vez.

Así lo sugirió hace unos días el medio "US Weekley", que publicó una historia donde aseguraba que las diferencias, que aún imperan en su relación, provocaron que Ben dejara la casa que rentan por 100 mil dólares mensuales, en la que JLo se quedó.

El medio asegura que el ganador del Oscar se mudó a su casa de Los Angeles, ciudad donde se encuentra filmando la segunda parte de la cinta "The Account 2".

La aparente separación se habría producido por el disgusto de Affleck ante la apretada agenda de su esposa, que en los últimos meses ha estado grabando diferentes proyectos para el cine y Netflix; también ha estado preparándose para el "This is me... live", la gira con la que marca su regreso a la música.

Y aunque los rumores de que atraviesan inestabilidad matrimonial vienen desde meses atrás, por las muestras constantes de sus discusiones en público, fue hasta este viernes, que Ben salió a las calles sin su anillo, que sus fans comenzaron a preocuparse.

El actor paseaba con su exesposa, Jennifer Garner, y su hija Violet, en Santa Monica, pues acudieron juntos al partido de baloncesto de su hijo Samuel.

Sin embargo, este domingo por la mañana, Ben volvió a ser captado por los paparazzis, que notaron, cuando sacó la mano de su automóvil para ingresar a su casa, que nuevamente portada el anillo de bodas.