Stella Jean abandona la Semana de la Moda de Milán por falta de inclusión

INTERRUMPE

Stella Jean interrumpió una conferencia de prensa de la Cámara Nacional de la Moda de Italia para anunciar que ni ella ni cinco miembros del colectivo de diseñadores de color We Are Made in Italy participarían en la semana de la moda.

También dijo que había iniciado una huelga de hambre el miércoles debido a la preocupación de que los miembros de WAMI, una iniciativa lanzada en 2020 inmediatamente después del movimiento Black Lives Matter, pudieran sufrir una reacción violenta profesional por su activismo.

Los movimientos marcaron un desenlace dramático de una colaboración de casi tres años con la cámara para promover a los diseñadores de color.

"La cámara nos dijo: 'No sabíamos que había diseñadores italianos que no fueran blancos'. Los llevamos a la pista. Nos apoyaron durante dos años. Luego nos abandonaron", dijo Jean en la conferencia de prensa.

El presidente de la Cámara de la Moda Italiana, Carlo Capasa, le aseguró desde el estrado que la cámara no tenía intención de tomar represalias de ninguna manera. Lamentó que ni ella ni los miembros de WAMI participaran en la Semana de la Moda.

"La contribución de Stella siempre ha sido apreciada. Los italianos necesitamos que nos estimulen la conciencia", dijo. "En cuanto a WAMI, no somos personas que toman represalias. Para nosotros es importante promover nuevas marcas".