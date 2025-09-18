Derriba prejuicios

La mente de Carín está en blanco. A sus espaldas, la emblemática Sphere de Las Vegas lo contempla, un escenario construido para impactar. El nacido en Hermosillo hace 36 años será el primer latinoamericano en presentarse en este recinto el 11, 12 y 13 de septiembre de 2026.

El sonorense sabe que enfrenta un gran reto: cantar frente a 18 mil personas rodeadas por una pantalla LED interior de 16K y un sistema de audio con casi mil 600 altavoces, complementado con efectos 4D como vibraciones, viento y aromas.

"Estoy visualizando la Sphere como si fuera mi cerebro", explica a este diario, aún desorientado por la magnitud del anuncio.

"Ahí podemos aprovechar no sólo lo visual y el audio, sino también experiencias de olores y climas. Queremos que sea para la gente un show a la altura de todas las expectativas, pero de manera inmersiva".