Del Toro sorprende al promocionar "Frankelda" de forma peculiar

Con su habitual ingenio, Guillermo del Toro se volvió tendencia en X (antes Twitter) tras publicar un mensaje que muchos tomaron con humor y otros con sorpresa.

Lejos de buscar polémica, el director utilizó una expresión coloquial para impulsar el estreno de "Soy Frankelda", la nueva cinta mexicana de animación que él apadrina y que se estrenará el 23 de octubre en cines.

-----Guillermo del Toro sorprende al promocionar "Frankelda"

El reconocido director de "El laberinto del fauno" y "La forma del agua" publicó en la red social X un mensaje que rápidamente se volvió viral: "Andenles pues, no sean HDSPM, vayan a verla". La frase acompañó un retuit al escritor y traductor mexicano Adrián Chávez, quien originalmente había compartido el mensaje: "Apoyen a Frankelda HDSPM, primer aviso", junto con el tráiler de "Soy Frankelda".

Aunque la expresión podría sonar agresiva a primera vista, en realidad fue un gesto de cercanía hacia sus seguidores. Del Toro acostumbra a comunicarse con un tono desenfadado, lleno de humor y mexicanismos, algo que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera. Con este mensaje, el cineasta buscó invitar al público de una manera divertida y muy a su estilo a apoyar una producción que representa un paso importante para la animación nacional.

-----¿Qué es "Soy Frankelda" y por qué es tan importante?

"Soy Frankelda" es la primera película mexicana hecha completamente en stop motion, una técnica artesanal que requiere paciencia y precisión. Fue creada por los hermanos Arturo y Roy Ambriz, conocidos por su serie Los sustos ocultos de "Frankelda".

El proyecto llamó la atención de Guillermo del Toro por su calidad visual, su narrativa oscura y el talento del equipo mexicano detrás de la producción. Por ello, decidió respaldarla y promoverla personalmente, incluso con su característico toque de humor.

-----¿Cuándo y dónde podrá verse la película?

El estreno oficial de "Soy Frankelda" está programado para el 23 de octubre en salas de cine mexicanas. Además, se realizarán proyecciones especiales y gratuitas en distintos recintos culturales, con el propósito de acercar este trabajo al público más amplio posible. Con este lanzamiento, México consolida su presencia en el cine de animación y reafirma su potencial creativo dentro de la industria cinematográfica internacional.

-----¿Cómo reaccionaron los fans a la publicación de Del Toro?

El comentario generó una lluvia de respuestas, muchas de ellas celebrando el tono amistoso del director. Frases como "No se diga más, maestro", "¡Sí lo vamos a hacer!" y "Solo usted puede decirnos HDSPM con cariño" inundaron las redes.

Los usuarios destacaron la autenticidad del cineasta y su constante apoyo al talento nacional, demostrando que incluso un mensaje irreverente puede convertirse en una estrategia eficaz para promover el arte mexicano.