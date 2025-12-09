Lupillo recuerda a Jenny Rivera

Han pasado 13 años desde aquel 9 de diciembre de 2012, cuando la noticia del desplome del avión donde viajaba la cantante Jenni Rivera conmocionó a sus fans. Pero para Lupillo Rivera, el tiempo no ha sido suficiente para cerrar el expediente emocional, ni las sospechas.

¿Qué reveló Lupillo Rivera sobre el accidente de Jenni?

Por el aniversario luctuoso, el cantante desempolvó una imagen que marca el tono de todo lo que aún siente: la foto del día que recibieron los restos de su hermana. Durante la presentación de su libro "Tragos amargos" en la FIL de Guadalajara, Lupillo destacó que aún hay "indicios" que lo llevan a creer que lo ocurrido aquella madrugada "no fue un accidente". Y mientras recordaba los testimonios, grabaciones y escenas de esos días, dejó ver que la herida sigue abierta.

Detalles sobre el libro 'Tragos amargos' de Lupillo Rivera

Rivera recordó la conversación con los dueños del rancho donde cayó la aeronave: "Vieron cosas que no coincidían. El cielo se puso rojo a medianoche, no era normal". Pero lo más escalofriante fue lo que escuchó después: un piloto que no quería despegar y una voz que, según él, ordenó de manera amenazante que el vuelo saliera "sin demora".

Impacto emocional del accidente en la familia Rivera

Lo más duro vino cuando describió la foto que decidió incluir en el libro: la caja pequeña donde llegaron los restos de Jenni, ya embalsamados, y la imagen de los tres hermanos besándola antes de trasladarla en caravana fúnebre. "En esa foto está la verdad que yo quería que todos vieran".