A reposar tras lesión en set

El actor Tom Holland reanudará el rodaje de Spider-Man: Brand New Day la próxima semana, después de sufrir una caída en el set que lo llevó al hospital con una conmoción cerebral leve.

Los ejecutivos de Sony decidieron pausar temporalmente la producción durante una semana, considerando que sería más complicado filmar sin Holland que detener la película, según el medio internacional The Hollywood Reporter.

Fuentes cercanas aseguraron que esta interrupción no afectará la fecha de estreno del filme, programada para el 31 de julio de 2026.

El accidente ocurrió el viernes en Leavesden Studios, en Watford, Inglaterra, cuando Holland salió lesionado por un truco mal realizado, informó Daily Mail.

A pesar del incidente, el actor asistió al día siguiente a un evento benéfico junto a su prometida, Zendaya, en apoyo a la organización The Brothers Trust.

Spider-Man: Brand New Day, que se filma actualmente en Glasgow, Escocia, representa la cuarta entrega independiente de Holland como el superhéroe arácnido.

La trama retomará las consecuencias de Spider-Man: Sin Camino a Casa (2021) y los eventos previos a Avengers: Doomsday, mostrando a Peter Parker enfrentando el crimen cotidiano en lugar de amenazas globales, según adelantó Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

Zendaya regresará como Michelle "MJ" Jones, y el elenco se completa con Mark Ruffalo (Hulk), Jacob Batalon (Ned Leeds), Jon Bernthal (Punisher), Michael Mando (Escorpión), Sadie Sink y Liza Colón-Zayas.