Brie Larson sólo quiere ser feliz

Ciudad de México

Lo que me interesa es estar en lugares, en proyectos, en narrativas que sean de amor, resiliencia, verdad, en creer en uno mismo. Tiene que ver con la estructura donde están puestas, y desde ahí parto hacia ser más humana". Brie Larson, actriz

En cuestión laboral, Brie Larson es aguerrida y llena de convicciones, especialmente las que la llevan a inclinarse por trabajos que la hagan sentirse enamorada de su nuevo personaje.

Tanto en su papel de productora como en su faceta de actriz, la ganadora del Óscar y estrella de "The Marvels" comentó que al aceptar una nueva asignatura lo que le interesa es que la haga sentir feliz, tal como sucedió con "Lecciones de Química" (Lessons in Chemistry).

"Todo tiene que ver con sentimientos, es como cuando te enamoras o tienes un crush, si es el amor por algo, si es algo que te llega, si hay química, es lo que me gusta y es lo que tomo para ir hacia adelante. Es llegar a un nivel de amor incondicional", contó Larson en enlace virtual desde Los Ángeles.

Mientras la serie de Apple TV acaba de concluir su primera temporada, la actriz que este año estuvo en los filmes The Marvels y Rápidos y Furiosos X analiza otras propuestas de trabajo.

En Lecciones de Química, la estrella de 34 años personifica a Elizabeth Zott, una mujer muy dedicada que después de ser despedida como técnica de laboratorio, en la década de los 60, usa sus conocimientos para iniciar un programa de televisión donde cocina y enseña temas científicos a amas de casa.

"El libro me parece muy interesante y era la oportunidad perfecta para explorar lo que sucedía, desde ir al inicio, por qué se toman ciertas decisiones y son tiempos distintos.

"Siempre me ha gustado cocinar, más que aprender, fue práctica. Mis amigos y mi familia me dijeron que estaban más que felices por mí. todos dijeron que era el trabajo ideal, porque no estaba ´haciendo´, estaba ´creando´. Lo que me encanta es hacer pays. los amo".

Y aseguró que lo que más le gustó de Zott fue que jamás se dio por vencida y no dudó de sus capacidades docentes, a pesar de las circunstancias.

"Tenía muchas cualidades que admiro, es una mujer que permanece convencida de sí misma, es muy buena para escuchar y, sobre todo, de expresar cómo se siente. Son cualidades muy honorables".

Nombrada por la revista Time como una de las 100 Mujeres Más Influyentes del Mundo, Brianne Sidonie Desaulniers, tiene más de 20 años de carrera actoral, pero también ha grabado canciones de rock y ha escrito poemas, por lo que se percibe como una mujer multifacética.

Y ante el cuestionamiento de si se considera un ejemplo a seguir, ya que además es activista y vocera proactiva de causas a favor de mujeres desfavorecidas económicamente, violentadas físicamente y de sus derechos laborales, lo rechazó por completo.

"Mi responsabilidad es ser la mejor persona que puedo ser, y todo tiene que ver con lo que me pido a mí misma. Creo que en este mundo todas y cada una de las personas son maestras, de una u otra manera enseñamos o nos enseñan, pero lo importante es detectar qué nos enseñan", acotó.