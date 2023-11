Sobrecargo regaña a Bobbi Storm por cantar en pleno vuelo

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Bobbi Storm, candidata a dos premios Grammy, estuvo a punto de ser expulsada de un avión luego de que protagonizara un altercado con un sobrecargo de la aerolínea Delta Air Lines.

En un video publicado por ella misma a través de su cuenta de Instagram, se observa a la mujer parada en pleno pasillo del avión, cuando de pronto una azafata se acerca a ella para pedirle que se siente y guarde silencio. A lo que Storm regresa a su lugar, donde comienza a platicar con sus compañeros de vuelo.

En un segundo video compartido a través de X, antes Twitter, se aprecia a la artista interpretando "We Can't Forget Him", una de sus melodías, pero ahora desde su asiento; hecho que provocó el enojo de la azafata, quien se acerca por segunda ocasión para pedirle nuevamente que guardara silencio.

"Necesito que puedas estar callada ahora mismo. Soy tu líder de vuelo y necesito que sigas mis instrucciones. Mi instrucción es que respondas mi pregunta, ¿puedes quedarte callada?", expresó el hombre, mientras amenazaba a la cantante que de no guardar silencio iba a ser expulsada del avión.

Como era de esperarse, el video se hizo viral en redes donde diversos usuarios han comenzado a debatir sobre la actitud que tuvo la azafata y la cantante.

"Por qué simplemente no nos podemos alegrar por otros", "¿Apoco estar nominada a dos Grammys te da el derecho de violar la comodidad de las demás personas?", "Los gringos son así de cuadrados, no me extraña", se lee en los comentarios.

Al comprar un vuelo se te está garantizando poder abordar a un avión y así llegar a tu destino final. Pero, también las aerolíneas pueden reservarse el derecho de autorizar o no tu abordaje, si no llegas a cumplir con una serie de reglas que tienen estipuladas. Y aquí te presentamos algunas.