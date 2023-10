Bromea sobre su hit

Billie Eilish opina que su éxito de 2019, “Bad Guy”, es “la canción más estúpida del mundo”, pero a la vez reconoce que “funciona”. La cantante pop de 21 años hizo esta revelación durante su aparición en el programa Jimmy Kimmel Live! cuando el presentador le preguntó si había alguna canción que actualmente le hiciera sentir incómoda.

“Objetivamente, ‘Bad Guy’ es como la canción más estúpida del mundo, pero es realmente buena. Sólo tienes que entender, tienes que tener humor en ella. En esa canción estoy bromeando. Se supone que esa canción es tonta, pero es divertida porque es tonta. Literalmente es como Duh”. ¿Qué significa eso?”, dijo Eilish a Kimmel.

Además de su opinión sobre “Bad Guy”, Billie Eilish también habló acerca de su actitud hacia la música y cómo se siente con respecto a otros artistas que critican duramente su propia obra. Afirmó que le resulta frustrante ver a músicos que no aprecian su propio trabajo y se preguntó por qué continúan haciéndolo si no les gusta. Eilish afirmó que ella y su hermano, Finneas, son fanáticos de lo que crean.

“Siento que ambos somos fans de lo que hacemos. Amo mi propia música y definitivamente cambia y se transforma conmigo y se convierte en lo que sea. Aún me hace sentir incómoda, pero lo aprecio”, dijo sobre su trabajo con Finneas.

La cantante también discutió su exitoso sencillo “What Was I Made For” de la banda sonora de Barbie y cómo ella y su hermano sobresalen cuando son auténticos y sinceros en su música. Comentó que a menudo le resulta difícil escribir sobre sus sentimientos en el momento, pero que con el tiempo puede mirar atrás y comprender mejor sus emociones.

“Cuando nos dan un desafío, es cuando hacemos mi tipo de cosa favorita. Siento que me resulta bastante difícil escribir exactamente cómo me siento. Siento que eso también se aplica a la vida en general: es difícil saber cómo te sientes en el momento. Es mucho más fácil mirar atrás y decir, ‘Dios, así es como me sentía’, y siento que hago eso muchas veces”, dijo.