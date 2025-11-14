Sia y Belinda lanzan nueva versión de Snowman para Navidad

Con el fin de 2025 y la temporada navideña a la vuelta de la esquina, las calles comienzan a llenarse de adornos y música que va acorde a la época. En el espíritu navideño, la cantautora australiana, Sia -conocida por hits como Chandelier, Unstoppable y Cheap Thrills-, sorprendió a su público anunciando una inesperada colaboración con la cantante mexicana, Belinda. Se trata de una nueva versión de "Snowman", su canción lanzada originalmente en 2017 como parte del álbum "Everyday is Christmas". Las artistas anunciaron este proyecto con una publicación compartida a través de sus redes sociales, desatando rápidamente furor y emoción entre los millones de fans y seguidores de ambas, así como de la industria musical.

¿Cuál es el significado de Snowman?

Desde su lanzamiento original en noviembre de 2017, Snowman se ha convertido en un himno de la temporada navideña, sin embargo, el significado detrás de la canción es mucho más profundo y emotivo. Snowman, habla del amor por un muñeco de nieve, lo que sirve como una metáfora para un amor frágil y fugaz, al que la cantante le pide que no se derrita, es decir, que no se desvanezca y desaparezca de su vida. La letra de la canción expresa el deseo de aferrarse a algo precioso y valioso antes de que ya no esté, refiriéndose a cómo el amor puede ser temporal, al igual que el frío y el invierno. El coro de la canción, que se traduce como: "Vamos a ir por debajo de cero y a escondernos del sol. Te amaré para siempre, donde nos divertiremos. Sí, vamos al Polo Norte y vivamos felices. Por favor, no llores ahora, es Navidad, cariño. Mi muñeco de nieve y yo...", expresa un anhelo por mantener ese amor por siempre congelado, rechazando la idea de que la relación y el cariño terminen.

¿Qué aporta Belinda a la nueva versión?

Asimismo, en esta versión remix de Snowman, la parte de la canción en la que protagoniza la voz de Belinda, continúa con la idea original. La cantante mexicana empieza sus versos brindando un estilo urbano a la melodía. Su versión del coro de la canción dice: "Hasta menos cero, bien lejos del sol; te amaré por siempre, divirtámonos. Hasta el polo norte voy si es junto a ti, qué lindas son las Navidades así, cerquita de ti".

¿Cuál es la historia detrás de esta colaboración?

El anuncio despertó una ola de nostalgia entre los seguidores de corazón de ambas cantantes, quienes recordaron que su relación artística y creativa se remonta a 2006, cuando Sia colaboró como la compositora de "Utopía", el sencillo en el álbum del mismo nombre de Belinda. No obstante, muchos fans de Belinda no tenían conocimiento de este dato, ya que fue hasta años después cuando se reveló que durante la producción del álbum, el equipo de la mexicana contactó a Sia -quien en ese entonces recién comenzaba a destacar como compositora en la industria-, para su colaboración en una de las canciones que luego se convertiría en uno de los temas más memorables de la carrera musical de Belinda.